Назван простой способ борьбы с депрессией - с помощью еды

В экспериментах с добровольцами симптомы депрессии проходили после перехода на здоровое питание.

Ученые из австралийского Университета Маккуори проследили за состоянием добровольцев после перехода на здоровую диету.

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В статье, опубликованной в журнале PLOS One, Хизер Фрэнсис и ее соавторы рассказывают об экспериментах с 76 добровольцами — студентами, демонстрировавшими симптомы умеренной депрессии. Их разделили на две группы: участники первой продолжали питаться как обычно, а для второй диету сменили на более здоровую, в духе средиземноморской, передает Naked Science.

После трех недель индикаторы депрессии во второй группе вернулись на уровень нормы, люди сообщали о снижении тревожности, чего в первой группе не наблюдалось. Три месяца спустя (когда добровольцы жили обычной жизнью и питались в своем привычном режиме) эти позитивные эффекты ослабли.

Только 21% участников второй группы по собственной воле продолжили придерживаться здорового питания — и у них улучшение состояния сохранилось и через три месяца.

Разумеется, речь может идти всего лишь об эффекте плацебо. Добровольцы знали о переходе на здоровое питание, что само по себе могло стимулировать улучшение их состояния.

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