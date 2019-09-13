Названы продукты, ускоряющие старение

Любители молока рискуют тем, что их кости могут постареть раньше времени, говорят специалисты.

Ранние морщины, слабые кости, проблемы с памятью - все эти, а также другие симптомы старения организма наблюдаются с большей интенсивностью при употреблении некоторых продуктов.

Среди них - сладости, колбасные изделия, трансжиры и молоко, рассказали эксперты MedikForum.

Сладости. Собственно в сахаре как таковом ничего плохого нет. Он дает энергию мозгу, спасает от упадка сил, и не ценить сахар за это нельзя. Но большое количество сладкого в рационе ускоряет старение, в частности, способствует появлению морщин.

Молекулы сахара провоцируют процесс гликирования коллагена - одного из структурных белков кожи, обеспечивающих эластичность и гладкость. Следствием этого процесса становится появление на коже глубоких морщин, утрата четкости лицевого овала.

Колбасные изделия. Переработанные мясные продукты содержат фосфатные добавки, которые связывают воду и обеспечивают изделиям сочность. В отличие от обычного фосфора, который усваивается организмом на 40-60%, фосфаты всасываются на все 90%. В организме эти вещества вступают в соединения с кальцием и образуют отложения, которые скапливаются в артериях, ухудшают их состояние, способствуют развитию атеросклероза.

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Таким образом, у человека лет 35, регулярно употребляющего колбасу, состояние сосудов может быть сопоставимо с сосудами человека 50-60 лет.

Трансжиры. Имеющиеся сегодня научные данные позволяют считать, что регулярное употребление продуктов с трансжирами ускоряет процесс старения мозга, повышая риск возникновения проблем с памятью и других когнитивных нарушений. Ученые выяснили, что трансжиры повышают концентрацию липопротеинов низкой плотности в крови, что стимулирует процессы, ведущие к формированию амилоидных бляшек – белковых субстанций, откладывающихся в мозге и вызывающих специфические нарушения.

Обычно источником трансжиров называют обработанные продукты, содержащие маргарин: пирожные, печенье и сдоба, полуфабрикаты, соусы. Но трансжиры могут содержаться и в натуральной пище - например, в говядине и баранине. Потребление таких продуктов необходимо контролировать.

Молоко. В Швеции было проведено исследование, которое показало, что питье большого количества молока (больше трех в день) увеличивало для людей после 50-ти риск деградация костей и переломов. По мнению ученых, такой эффект связан с действием молочного сахара лактозы. Один из компонентов лактозы действует как окислитель, провоцируя развитие воспаления. Поэтому самые большие любители молока рискуют тем, что их кости могут постареть раньше времени.

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