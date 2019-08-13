Ученые нашли лекарства от смертельного вируса

Два новых лекарства от коварной болезни радикально повысили выживаемость пациентов. К такому выводу пришли исследователи из Всемирной организации здравоохранения.

Ученые вплотную приблизились к победе над очень опасным заболеванием - вирусом Эбола. Это произошло после того, как в ходе клинических исследований два новых экспериментальных препарата намного повысили выживаемость пациентов.

Власти Конго приостановили исследования в области лечения вируса Эбола, начавшиеся в ноябре прошлого года, после того, как узнали об успехе двух из 4 экспериментальных препаратов. Лекарство ZMapp и ремдесирир исключены из клинических исследований, так как два оставшихся лекарства продемонстрировали большую эффективность, передает MedikForum.

Читайте такжеУченые предупредили о возможном появлении новой смертоносной эпидемии

Речь идет о лечении вируса Эбола с помощью препаратов на основе моноклональных антител, стимулирующих иммунную систему, под названием REGN-EB3 и mAb114. Получены убедительные научные доказательства того, что применение этих лекарств намного снижает смертность среди зараженных.

В отношении двух прочих экспериментальных препаратов такого эффекта обнаружено не было, поэтому от их испытаний решено полностью отказаться. Поскольку эти исследования проводились на живых людях, и эффективность одних препаратов была очевидна на фоне неэффективности других, то всех без исключения пациентов срочно перевели на эффективные лекарства.

Сообщается, что с помощью этих препаратов смертность от вируса Эбола удалось свести до 29%. Среди пациентов, которые не получали экспериментального лечения, она приближалась к 67%. Оба препарата связываются с гликопротеинами вируса Эбола и нейтрализуют их способность инфицировать другие клетки.

Ранее сообщалось, что смертельный вирус Эбола достиг международного масштаба.