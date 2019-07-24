В США малыш родился без кожи, и врачи не понимают почему

Мальчик вынужден жить под постоянным наблюдением врачей и терпеть многочисленные операции.

Мать Джабари Грея вспоминает момент, когда впервые увидела «ярко красную» плоть своего новорожденного сына, который родился без кожи. Врачи никак не могут выяснить, что за таинственная причина вызвала такое невиданное доселе отклонение. Вместе с тем, после семи месяцев интенсивной терапии мальчик впервые в своей жизни сможет поехать домой.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что Джабари родился в январе в Хьюстоне, штат Техас. Беременность его матери протекала нормально. Но неожиданно плод в ее утробе прекратил наращивать массу. Поэтому на 37 неделе врачи Присциллы Малдонадо решили спровоцировать процесс родов. Утром, когда проводили процедуру, пульс ребенка упал, поэтому медики провели кесарево сечение.

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Очень быстро стало понятно, что Джабари, вес которого составлял всего около 2 килограммов, не имеет кожи на большей части своего тела. А его глаза были закрыты нераздельными веками. Кожа была на голове и лице малыша, а также на частях его ножек. Однако, спина, грудная клетка, плечи и руки были без нее.

Мать вспомнила, как она впервые увидела тело своего малыша: «Оно было просто красное. Ярко красное. Можно было увидеть вены, все было на поверхности».

«Знаете, обычно люди счастливы после рождения ребенка. А я была растеряна. Они отправили меня в комнату и объяснили, что происходит. Я была озадачена. Я не знала, что произойдет», - добавила она.

Короткая жизнь Джабари уже переполнена взлетами и падениями. Малдонадо лишь дважды держала его на руках. Машина для обеспечения дыхания поддерживает его жизнь. Малыш пережил две операции, чтобы его глаза наконец открылись. В мае ему сделали пересадку кожи. Впоследствии его глаза снова заросли. Врачи отказались делать повторные операции, потому что они оставляют шрамы.

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Вместе с тем, малыш постепенно набирает вес и ему теперь не нужны обезболивающие препараты. Врачи надеются, что смогут отсоединить его от машины поддержки дыхания. Так мальчик впервые сможет поехать домой в августе.

Вместе с тем, они не знают, что повлекло его состояние. Врачи подозревали, что такая аномалия могла возникнуть из-за буллезного эпидермолиза. Это редкая группа наследственных нарушений, которая делает кожу очень нежной и вызывает волдыри на ней. Но у родителей не обнаружили таких генетических нарушений.

«Это нарушение настолько редкое, что ни один врач никогда не видел такого. Его очень трудно лечить без какой-либо информации», - сказала мать мальчика.

Сейчас Джабари в «критическом состоянии» после пересадки кожи, которую ему сделали в мае.