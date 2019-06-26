До 2050 года человечество может отказаться от беременности и родов, дети будут появляться иначе

Вскоре беременность может стать не единственным способом завести детей.

Возможно, уже в этом веке, до 2050 года, появятся искусственные матки, вынашивающие эмбрионы лучше женщин. Тогда представительницам прекрасного пола не надо будет переживать по поводу гормональных изменений, колебаний в весе и послеродовой депрессии.

Как пишет Medical Futurist, искусственные матки и инкубаторы смогут облегчить жизнь парам с бесплодием или помочь выжить недоношенному ребенку. Это станет поворотным моментом в истории человечества.

Как отмечают ученые, первый шаг к этому — развитие трансплантологии. Уже более десятка детей в нескольких странах, среди которых США, Швеция и Сербия, родились у матерей с донорской маткой, полученной от ближайших родственниц.

А в конце 2018 года удачно завершилась беременность женщины, которой пересадили матку умершего донора.

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Разработка искусственной матки также не стоит на месте: весной 2017 года исследователи продемонстрировали устройство для донашивания эмбрионов ягнят — прозрачную пластиковую емкость, наполненную питательной жидкостью. В ней в течение четырех недель поддерживалась жизнь восьми зародышей. По предварительным оценкам, эксперименты с искусственном маткой и эмбрионами животных продлятся еще два года, после чего устройство испытают на недоношенных человеческих зародышах.

В случае успешных экспериментов искусственные матки помогут выходить многих недоношенных младенцев. Но не только. Например, бесплодные или однополые пары получат возможность завести детей, не прибегая к услугам суррогатных матерей. К такому методу появления ребенка на свет могут прибегнуть и некоторые женщины, которые не могут забеременеть.

А в наиболее оптимистичном варианте развития технологии искусственная матка станет инструментом для постоянного мониторинга здоровья зародыша, меняя настройки системы в случае рисков.

Но еще следует выяснить, будут ли дети из искусственной матки отличаться от обычных с физической и интеллектуальной точки зрения.