Ученые вырастили ягненка в искусственной среде (видео)
13:44, 27 апреля 2017Наука и IT
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Команда исследователей из Филадельфии создала искусственную матку. В ней ученые выращивают живого недоношенного ягненка.
Исследователям удалось повторить условия естественной среды матки животного / Скриншот УНИАН
"Матка" питает и поддерживает развитие животного вплоть до рождения. Стерильный запаянный пластиковый пакет заполнен солевым раствором. Это полностью имитирует жидкость, в которой плод развивается в естественных условиях.
Сердце растущего ягненка само перекачивает кровь, проводя ее через пуповину и искусственное легкое. Здесь же в кровь добавляются необходимые медицинские препараты.
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По словам ученых, уже через несколько лет новшество могут начать использовать и для родившихся раньше срока детей.
Ученые вырастили ягненка в искусственной среде
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