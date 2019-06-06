Сколько нужно ходить пешком каждый день: ученые пересмотрели норму

Уровень физической активности можно снизить, но очень важно, чтобы он все-таки сохранялся каждый день.

Правило 10 тысяч шагов в день могут пересмотреть. Оказалось, что для снижения риска преждевременной смерти достаточно и половины этих шагов.

К такому выводу пришли исследователи из Brigham and Women's Hospital в Бостоне, пишет MedikForum.

Читайте такжеПольза от тренировок сохраняется и через 10 лет - ученые

Новое исследование американских ученых показало, что этот суточный лимит можно уменьшить более чем в два раза до 4 тыс. 400 шагов. Совершавшие именно такое количество шагов женщины старшего возраста сокращали опасность преждевременной смерти более чем на 40%. Впрочем, если количество шагов увеличивалось, то риск раннего ухода из жизни снова снижался. Окончательной цифрой стали 7 тыс. 500 шагов в день. Превышение этого количества уже не давало существенных преимуществ.

Это приятная новость для людей, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни и считают установленный лимит в 10 тыс. шагов слишком значительным для них. Теперь выяснилось, что уровень физической активности можно снизить, но очень важно, чтобы он все-таки сохранялся каждый день.

Авторы исследования наблюдали в течение 4 лет за группой из 16 700 женщин в возрасте от 62 до 101 года. Все они носили специальные браслеты-шагомеры, которые тщательно фиксировали количество сделанных шагов.

Ранее научные специалисты Университета Филадельфии в США выяснили: главный враг людей, страдающих от жировых отложений и мечтающих похудеть, - алкоголь.