Ученые рассказали об опасности яиц

Исследователи говорят, что совсем отказываться от яиц не стоит.

Американские ученые выяснили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает опасность преждевременной смерти.

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В одном крупном яйце содержится 200 миллиграммов холестерина, пишет MedicalXpress.

Ученые выяснили, что дополнительные 300 миллиграммов холестерина в день на 17% увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на 18% повышается опасность преждевременной смерти.

Исследователи говорят, что совсем отказываться от яиц не стоит, поскольку они полезны, но необходимо соблюдать меру.

Поэтому они рекомендуют отказаться, например, от ежедневных омлетов из трех яиц.

Ранее ученые заявляли, что регулярное употребление яиц защищает от потери зрения.