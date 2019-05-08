Сексуальную ориентацию трудно определить, особенно среди женщин - исследование

Сексуальная ориентация миллениалов является гибкой и выходит за рамки традиционных категорий, таких как гомосексуальность, гетеросексуальность или бисексуальность, особенно среди женщин - таковы данные нового исследования.

В 20-летнем возрасте многие люди еще точно не знают, чем они хотят заниматься в жизни. Похоже, что то же самое можно сказать и о сексуальной ориентации.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследователями из Политехнического университета Вирджинии среди почти семи тысяч американских студентов, сообщает DW.

В период между 1995 и 2009 годами студентов трижды опрашивали об их сексуальных предпочтениях: в подростковом возрасте, в начале своего двадцатилетия и ближе к тридцатилетнему возрасту.

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20-летний возраст оказался наиболее динамичным в сексуальном смысле периодом, особенно для женщин. В отличие от опрошенных мужчин, 90 процентов которых отметили, что они являются гетеросексуальными, только две трети молодых женщин отнесли себя к этой категории. 10 процентов опрошенных женщин чувствовали себя преимущественно гетеросексуальными, а 7,5 процента продемонстрировали четкий интерес к обоим полам.

Из опрошенных молодых мужчин преимущественно гетеросексуальными и бисексуальными считают себя менее четырех процентов. И только 1,5 процента женщин и 2,4 процента мужчин идентифицировали себя четко и исключительно гомосексуальными.

Исследователи пришли к выводу, что женщинам сложнее дать четкий ответ, когда их спрашивают об их сексуальной ориентации. Ученые объясняют это "гибкостью сексуальной чувствительности женщин в зависимости от ситуации".

В отличие от мужчин, которые склонны четко определяться, гомосексуальные они или гетеросексуальные, женщины рассматривают свою сексуальность более широко. Даже когда женщина считает себя гетеросексуальной, это не означает, что она не имеет интереса к женщинам.

Пока неясно, что именно вызывает такую неустойчивость у женщин - их биологические особенности или социально-культурная среда. Скорее всего, на это влияет много факторов. Например, одной из причин такой разницы между мужчинами и женщинами может быть то, что классический образ мужчины и до сих пор гораздо сильнее связывается с гетеросексуальностью, чем классический образ женщины.