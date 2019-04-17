Количество заболевших корью в мире выросло в три раза - ВОЗ

В последние годы заболеваемость корью выросла из-за боязни прививок, и, соответственно, низкого охвата населения вакцинацией.

По предварительным данным ВОЗ число заболевших корью за первые три месяца 2019 года увеличилось больше чем на 300 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В настоящее время вспышки заболевания наблюдаются более чем в десяти странах, в том числе в Грузии, Казахстане и в Украине, передает N+1.

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Корь - инфекционное и крайне заразное заболевание, для которого характерна высокая температура (часто выше 40 градусов Цельсия), кашель, насморк, кожная сыпь. В 2017 году по всему миру от этой болезни умерло 110 тысяч человек, большинство из них дети моложе пяти лет.

В последние годы заболеваемость корью выросла из-за боязни прививок, и, соответственно, низкого охвата населения вакцинацией. Стандартная процедура включает в себя две дозы вакцины, но, по данным ВОЗ, в последние годы первую дозу получили около 85 процентов населения планеты, а вторую - лишь около 67 процентов. При этом для того, чтобы избежать вспышек заболевания, необходим 95-процентный охват населения вакцинацией.

В прошлом году уже наблюдалась рекордная заболеваемость корью в Европе, а на Филиппинах, по данным на февраль 2019 года, во время вспышки болезни умерли 136 человек. Впрочем, после этого сообщения, число привитых детей резко выросло.

По данным ВОЗ, в 170 странах мира за январь-март 2019 года корью заболели 112163 человек. Это более чем на 300 процентов превышает показатель за тот же период прошлого года - 28164 человека в 163 странах.

Больше всего заболеваемость выросла в странах Африки (на 700 процентов по сравнению с 2018 годом) и в Европе (на 300 процентов). В отчете говорится, что это только предварительные данные - в некоторых странах вспышки кори еще продолжаются, кроме того, по собственным оценкам ВОЗ, в официальную статистку попадает один случай из десяти.

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В последние годы выросло число родителей, которые отказываются прививать своих детей. Отчасти страхи основаны на слухах об опасности комбинированной вакцины от кори, эпидемического паротита и краснухи и ее связи с аутизмом (которые неоднократно опровергали масштабные исследования).

Правительства некоторых стран уже начали применять суровые меры против антипрививочников. Так, в Италии в середине марта вторично вступил в силу закон, по которому детей без вакцинации не пустят в детские сады и школы, а в Австралии родителей заставили прививать детей под угрозой лишения социальных выплат - и это сработало. Также штрафы теперь будут платить жители одного из округов штата Нью-Йорк, если возьмут малышей, у которых нет прививки, в общественное место.