Стало известно, сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения

Для того, чтобы увидеть какие-то результаты на собственной талии, необходимо гулять пешком от 30 до 90 минут в день.

Пешая прогулка - одна из наиболее приятных разновидностей физических нагрузок. И еще приятнее, что с ее помощью можно сжигать лишний вес.

Для потери лишнего веса нам требуется употреблять меньше калорий либо сжигать больше, чем мы их получаем. Нехватка от 500 до 1000 калорий в день приведёт к похудению, в среднем, на 1кг в неделю, пишет MedikForum.

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Голодание является стрессом для организма, от него портится настроение и исчезает энергия. Вот почему гораздо полезней сжигать калории с помощью физических нагрузок. За расстояние в 1,6 км можно сжечь 100 калорий. Это среднестатистическая цифра, которая оценивает эффект пешей прогулки в обычном темпе. Если вы этот темп увеличить, или подниматься в гору, то вырастет и количество сжигаемых калорий.

Так, пешая прогулка в быстром темпе позволит за каждые 30 минут сжигать от 100 до 300 калорий, что составит от 200 до 600 калорий в час. Для того, чтобы увидеть какие-то результаты на собственной талии, необходимо гулять пешком от 30 до 90 минут в день. При этом при пеших прогулках интенсивность сердцебиения должна достигать 70% от максимума, чтобы в организме начался процесс сжигания жира.

Ранее научные специалисты Университета Филадельфии в США выяснили: главный враг людей, страдающих от жировых отложений и мечтающих похудеть, - алкоголь.