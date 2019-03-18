Известные лекарства для сердца признали смертельно опасными

Это исследование предполагает, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца.

Лекарственные препараты для снижения высокого кровяного давления и от стенокардии, содержащие нифедипин, способны привести к внезапной остановке сердца.

Об этом говорится в исследовании Европейского общества кардиологов, опубликованном на портале EurekAlert!.

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Эксперты выяснили, что лекарства, содержащие нифедипин, могут вызывать внезапную остановку сердца. При этом у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, такого побочного эффекта обнаружено не было.

"Оба препарата (нифедипин и амлодипин), как правило, считаются одинаково эффективными и безопасными, и ни один из них не связан с внезапной остановкой сердца. Это исследование предполагает, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца из-за фатальной аритмии сердца, в то время как амлодипин — нет", - отметили авторы исследования.

Ранее ученые из Университета Западной Австралии выступили с заявлением о том, что непродолжительная физическая активность по утрам может заменить собой лекарства для снижения артериального давления у пожилых людей.