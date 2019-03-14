Неудачная пластическая операция превратила грудь женщины в "носки с мячами" (фото, видео)

Когда женщина увеличила грудь, импланты оказались некачественными, и спустя месяц ее бюст деформировался и опал.

32-летняя британка по имени Кристина, любительница пластической хирургии, пожелала в очередной раз изменить форму груди.

По ее словам, первый раз она задумалась о пластике, когда художник нарисовал на нее карикатуру - с пухлыми губами, большой грудью и узкой талией, пишет The Daily Mail.

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Так, когда она увеличила грудь, импланты оказались некачественными, и спустя месяц ее бюст деформировался и опал. "Моя грудь стала похожа на теннисные мячи, висящие в носках и раскачивающиеся, как маятники", - пожаловалась Кристина.

Позже она сделала ринопластику, подтяжку лица, изменила форму щек, подбородка и губ, потом сделала соски в форме сердца.

Несмотря на все эти операции, Кристина недовольна своей внешностью. Теперь она хочет, чтобы хирург превратил ее бюст в "огромные баскетбольные мячи".

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