Испания имеет самую высокую среднюю ожидаемую продолжительность жизни среди стран Европейского союза.

Испания, Италия и Исландия возглавили рейтинг самых здоровых стран мира.

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Об этом говорится в обнародованном исследовании издание Bloomberg, передает радио Свобода. В «десятку» также вошли Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Украина заняла 93 место из 169.

Согласно исследованию, Испания имеет самую высокую среднюю ожидаемую продолжительность жизни среди стран Европейского союза. По этому показателю ее опережают лишь Япония и Швейцария. Согласно прогнозам, к 2040 году Испания будет иметь самую высокую среднюю продолжительность жизни – почти 86 лет. За ним будут следовать Япония, Сингапур и Швейцария, подсчитали в Институте оценки состояния здравоохранения Университета Вашингтона.

Составители рейтинга учитывают, в частности, ожидаемую продолжительность жизни той или иной страны, санитарию и экологические факторы, включительно с доступом к чистой воде. Они утверждают, что привычки питания могут стать ключом к улучшению уровня здоровья. Например, в Испании и Италии популярна так называемая «среднеземноморская диета». Такое питание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Bloomberg в своем исследовании ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения, отдел народонаселения ООН и Всемирного банка.