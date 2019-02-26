Слишком длинная рабочая неделя вызывает депрессию у женщин
Ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Королевы Марии провели совместное исследование и выявили негативный эффект, который оказывает на женщин долгая рабочая неделя.
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По данным исследователей 55-часовая рабочая неделя может довести женщину до депрессии, в то время как негативного эффекта на душевное здоровье мужчин такая продолжительная работа без выходных дней не оказывает, передает Би-би-си со ссылкой на Daily Telegraph.
Ученые исследовали выборку более чем 20 тыс. взрослых, работающих 55 и более часов без выходных.
Исследователи говорят, что в целом работающие женщины более склонны к депрессивным состояниям, чем мужчины.