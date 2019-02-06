На Землю обрушатся метеоудары: календарь магнитных бурь на 2019 год
В период магнитных бурь физическое состояние резко ухудшается. Особенно это чувствуют метеочувствительные люди и люди преклонного возраста.
Те, кто не имеют проблем со здоровьем, склонны к повышенной утомляемости, слабости, упадку сил, раздражительности или апатии, пишут "Факты" и публикуют календарь магнитных бурь на 2019 год.
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Календарь магнитных бурь 2019
Февраль:
5 февраля – сильная магнитная буря;
7 и 15 февраля – колебания магнитного поля Земли средней интенсивности;
10 февраля – сильная буря.
Март:
13, 16, 28, 29 марта – магнитная буря средней интенсивности;
19, 21, 22 марта – мощная вспышка на Солнце.
Апрель:
1 и 20 апреля – колебания средней силы;
7 апреля – незначительные колебания;
18 апреля – сильная буря.
Май:
5, 11-17 и 20-25 мая – колебания средней силы;
28 мая – сильная магнитная буря.
Июнь:
8 и 9 июня – колебания средней силы.
Июль:
7 и 29 июля – незначительные колебания;
15 июля – среднее магнитное колебание.
Август:
2 и 3 августа – слабая буря;
16 и 17 августа – мощная вспышка на Солнце;
18-20 августа – средняя буря.
Сентябрь:
6 и 26 сентября – сильные магнитные бури.
Октябрь:
1, 29 и 30 октября – небольшая магнитная буря.
Ноябрь:
11 и 15 ноября – слабая магнитная буря;
18 ноября – сильная магнитная буря.
Декабрь:
3 декабря – среднее магнитное колебания;
26 и 29 декабря – две сильные магнитные бури;
28 декабря – слабое колебание магнитного поля Земли.