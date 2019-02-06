На Землю обрушатся метеоудары: календарь магнитных бурь на 2019 год

В 2019 году Землю ждет много магнитных бурь.

В период магнитных бурь физическое состояние резко ухудшается. Особенно это чувствуют метеочувствительные люди и люди преклонного возраста.

Те, кто не имеют проблем со здоровьем, склонны к повышенной утомляемости, слабости, упадку сил, раздражительности или апатии, пишут "Факты" и публикуют календарь магнитных бурь на 2019 год.

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Календарь магнитных бурь 2019

Февраль:

5 февраля – сильная магнитная буря;

7 и 15 февраля – колебания магнитного поля Земли средней интенсивности;

10 февраля – сильная буря.

Март:

13, 16, 28, 29 марта – магнитная буря средней интенсивности;

19, 21, 22 марта – мощная вспышка на Солнце.

Апрель:

1 и 20 апреля – колебания средней силы;

7 апреля – незначительные колебания;

18 апреля – сильная буря.

Май:

5, 11-17 и 20-25 мая – колебания средней силы;

28 мая – сильная магнитная буря.

Июнь:

8 и 9 июня – колебания средней силы.

Июль:

7 и 29 июля – незначительные колебания;

15 июля – среднее магнитное колебание.

Август:

2 и 3 августа – слабая буря;

16 и 17 августа – мощная вспышка на Солнце;

18-20 августа – средняя буря.

Сентябрь:

6 и 26 сентября – сильные магнитные бури.

Октябрь:

1, 29 и 30 октября – небольшая магнитная буря.

Ноябрь:

11 и 15 ноября – слабая магнитная буря;

18 ноября – сильная магнитная буря.

Декабрь:

3 декабря – среднее магнитное колебания;

26 и 29 декабря – две сильные магнитные бури;

28 декабря – слабое колебание магнитного поля Земли.