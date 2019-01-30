Ученые пообещали через год представить лекарство от рака

Согласно имеющейся информации, лекарство от рака AEBi будет называться MuTaTo, что означает «многоцелевой токсин».

Израильская фармацевтическая компания Accelerated Evolution Biotechnologies утверждает, что через год получит «полноценное лекарство от рака».

Судя по заявлениям председателя правления Дэна Аридора, подход, над которым работают ученые, революционный, передает Naked Science.

"Наше лекарство от рака будет эффективным с первого дня, его эффект будет длиться несколько недель, а сам препарат не будет иметь никаких или лишь минимальные побочные эффекты при гораздо более низкой стоимости, чем большинство других видов лечения на рынке. Лекарство можно будет принимать как в общих, так и в частных случаях", — заявляет Аридор.

Согласно имеющейся информации, лекарство от рака AEBi будет называться MuTaTo, что означает «многоцелевой токсин». Он поражает раковые клетки сразу несколькими пептидами — соединениями, содержащими цепочки аминокислот, и именно эта многоплановая атака — залог эффективности лечения, говорится в сообщении компании.

Израильские ученые работали над системами нацеливания токсинов, которые бы атаковали раковые клетки. Достичь желаемого результата планируется с помощью коротких белковых фрагментов — пептидов.

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Метод израильских фармацевтов базируется на мелких молекулах, цель которых не в том, чтобы уничтожить раковые клетки, а в том, чтобы показать к ней путь, после чего рак подвергнется атаке токсинов. Как утверждают в AEBi,метод MuTaTo способен найти индивидуальный подход к конкретному типу рака у каждого пациента.

Ученые учли все факторы, чтобы оградить ход лечения от влияния мутаций: раковые клетки могут видоизменяться, вырабатывая целевые рецепторы. По словам генерального директора AEBi Илана Морада, вероятность наличия нескольких мутаций, которые могли бы модифицировать все целевые рецепторы одновременно, резко уменьшается с увеличением количества используемых мишеней. Другими словами, вместо того, чтобы атаковать по одному рецептору за раз, препарат будет атаковать по три рецептора за раз. Даже рак не может мутировать в трех рецепторах одновременно, уверяет Морад.

По словам CEO компании, AEBi уже протестировала препарат от рака при подавлении роста раковых клеток у мышей, вообще не затрагивая здоровые клетки животных. Кроме того, израильские исследователи также завершили несколько испытаний in vitro (технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке», то есть вне живого организма) и вскоре приступят к клиническим испытаниям. На то, чтобы перенести лекарство из лаборатории на реальный рынок, может потребоваться от шести до семи лет, даже при том, что производители лекарства вовремя получат все необходимые разрешения.

Однако утверждать об открытии долгожданной вакцины как минимум преждевременно: авторы пока не представили никаких научных работ, на основе которых можно делать какие-то выводы, а сама разработка, по их словам, находится лишь на этапе патентирования и начальных экспериментов с мышами.

О сроках подачи заявки в надлежащие органы и одобрения лекарства врачебной коллегией также ничего не говорится, а единственное, на чем можно делать хоть какие-то выводы, — слова представителей компании, что после ряда испытаний, которые будут проводиться «в течение нескольких лет», терапия будет возможна лишь «в некоторых специфических случаях».

Ранее ученые выяснили, что повышение в клетках организма специфической молекулы SGLT2 говорит о скором развитии рака.