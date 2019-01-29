Ученые предупредили о серьезной опасности планшетов и телевизоров для детей

Чаще всего дети просто смотрят мультфильмы или играют в какие-то игрушки, которые прочно удерживают их внимание, но не способствуют развитию тех или иных навыков.

Проводящие много времени перед экраном телевизора или планшетного компьютера дети хуже решают проблемы, плохо общаются со сверстниками и слабее проявляют навыки развития к 5-летнему возрасту.

К такому выводу пришли канадские эксперты. Они оценили способности к общению, решению проблем и другие личные навыки развития 2 тыс. 400 детей в возрасте двух, трех и 5 лет, передает MedikForum.

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Было установлено, что те малыши, которые проводят больше всего времени перед экранами в возрасте двух лет, уже к трем годам демонстрируют признаки замедленного развития. А те дети, кто не отрывался от экранов телевизоров и планшетных компьютеров в три года, к 5-летнему возрасту заметно отставали в развитии от своих сверстников.

В этой связи исследователи призывают родителей маленьких детей не упрощать себе жизнь и самим лично принимать участие в развитии ребёнка посредством общения и разного рода активных игр, предусматривающих не только развлечение, но и обучение.

При этом исследователи согласны, что у определённых гаджетов есть высокий потенциал к обучению ребенка, но родители используют эти устройства вовсе не для этих целей. Чаще всего дети просто смотрят мультфильмы или играют в какие-то игрушки, которые прочно удерживают их внимание, но не способствуют развитию тех или иных навыков.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень радиочастотного излучения, характерный для мобильных телефонов, использующих сети 2G и 3G, провоцирует развитие рака сердца, опухоли мозга и надпочечников.