Хирурги успешно разделили сиамских близнецов, у которых была общая печень (видео)
10:22, 09 ноября 2018Зарубежные новости
0 0
Медики рассказали, что вмешательство было успешным, и сейчас девушки уже понемногу выздоравливают.
Австралийские хирурги в городе Мельбурн успешно разделили сиамских близняшек. В операции принимали участие около 20 врачей.
Читайте такжеВ Швейцарии разделили самых маленьких сиамских близнецов в мире
Полуторагодовалые девочки Немая и Дава с мамой живут в Бутане. У них была общая печень, говорится в сюжете ТСН.
Сделать операцию в родной стране бедная семья не имела возможности, поэтому помочь решились австралийцы. В прошлом месяце мама с девочками прибыла в Мельбурн, и после долгой подготовки команда с 18-ти врачей сделала редкую операцию.
Ранее в США провели операцию по разделению сиамских близнецов, которые срослись головами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter