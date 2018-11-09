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Хирурги успешно разделили сиамских близнецов, у которых была общая печень (видео)

10:22, 09 ноября 2018
Зарубежные новости
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Полуторагодовалые девочки Немая и Дава с мамой живут в Бутане. У них была общая печень, говорится в сюжете ТСН.

Сделать операцию в родной стране бедная семья не имела возможности, поэтому помочь решились австралийцы. В прошлом месяце мама с девочками прибыла в Мельбурн, и после долгой подготовки команда с 18-ти врачей сделала редкую операцию.

Ранее в США провели операцию по разделению сиамских близнецов, которые срослись головами.

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Теги: #операция#сиамские близнецы