Обнаружена неожиданная польза кофе

При этом эффект происходит не от кофеина, а от степени прожарки зерен.

Ученые из Исследовательского института Крембиля (Канада) изучили, как три типа кофе взаимодействуют с тау-белками и бета-амилоидами, чтобы понять, как это вещество способно бороться с причиной деменции при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.

Авторы исследования утверждают, что потребление кофе коррелирует со сниженным риском развития заболеваний Альцгеймера и Паркинсона, передает Naked Science.

В своей работе они хотели выяснить причины такой связи. Для этого ученые выбрали три варианта одного вида кофе (арабика): слабой обжарки, сильной обжарки и сильной обжарки без кофеина. Положительный эффект при взаимодействии с веществами, считающимися виновниками деменции, продемонстрировали две последние разновидности. Поэтому ученые сделали вывод, что нейтрализующее воздействие оказывает не кофеин, а иной элемент, появляющийся в ходе обжарки.

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Всего авторы рассматривали шесть компонентов кофе, среди которых были фенилинданы — антиоксиданты, появляющиеся только при обжаривании. Именно они, по мнению исследователей, могут предотвратить деменцию, потому что ингибируют белки бета-амилоиды и тау-белки.

Бета-амилоиды — пептиды, состоящие чаще всего из 40 аминокислотных остатков. Патогенным считается белок Aβ42, длина которого увеличивается до 42 остатков. При прогрессировании болезни Альцгеймера он накапливается и образует амилоидные бляшки. Вместе с тем он провоцирует накопление тау-белков (нейрофибриллярных клубков). Эти клубки обнаружили у всех пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. При этом усиление деменции прямо коррелировало с числом клубков. В больших количествах эти сгустки протеина начинают повреждать нейроны.

Ранее новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые выпивают по 8 чашек в день, живут немного дольше тех, кто не пьет кофе совсем.