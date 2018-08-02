Бактерии стали более устойчивыми к антисептикам на основе спирта - ученые

Устойчивый к ванкомицину энтерококк оказался не слишком восприимчив к действию спиртовых антисептиков.

Австралийские медики обнаружили штаммы энтерококков, плохо поддающихся действию антисептиков на основе растворов спиртов.

Об этом профессор Тимоти Стайнир и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, передает Naked Science.

Антисептики на основе растворов спиртов (чаще всего – этанола или изопропанола) популярны и у обычных людей, и у профессионалов-врачей. В отличие от антибиотиков, они действуют неизбирательно, вызывая лизис и гибель бактериальных клеток, позволяя замедлить распространение и тех микробов, которые получили устойчивость к действию многих антибиотиков.

Однако у одного из них ученые из Мельбурнского университета обнаружили новую "сверхспособность": устойчивый к ванкомицину энтерококк (Vancomycin-Resistant Enterococci, VRE) оказался не слишком восприимчив к действию спиртовых антисептиков.

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Ученые отмечают, что в последнее в Австралии и Великобритании распространяется больничная инфекция, которая вызывается устойчивым энтерококком Enterococcus faecium и плохо поддается стандартной терапии антибиотиками. Изолировав возбудителей из 139 образцов, полученных у пациентов мельбурнских клиник между 1997 и 2015 гг., авторы испытали их на устойчивость к спиртовым антисептикам. В австралийском здравоохранении они начали систематически использоваться с начала 2000-х, и к 2015 их потребление выросло на порядки. Как и массовое применение антибиотиков, даром эта практика не прошла: ученые показали, что клетки, полученные после 2010 г., вдесятеро устойчивее к действию слабых спиртовых растворов.

На следующем этапе авторы опрыскали клетками VRE (двух "обычных" штаммов и двух с повышенной устойчивостью к антисептикам) четыре клетки для мышей, после чего протерли их обычными спиртовыми салфетками и посадили грызунов, которые провели внутри около часа. Спустя неделю у животных из клеток, обработанных устойчивыми бактериями, были выделены E. faecium, успевшие колонизировать их кишечник.

"Это показывает, что мы обнаружили не просто лабораторный, искусственный феномен. Мы показали, что новая особенность бактерий реализуется в реальной способности выживать в ходе стандартных процедур дезинфекции", – подчеркивает профессор Стайнир.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ обнаружили нового кандидата в супербактерии - микроорганизмы, выработавшие устойчивость к большинству известных антибиотиков, в том числе средствам "последнего резерва".