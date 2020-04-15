Названы 10 признаков того, что партнер изменяет

Психологи назвали 10 распространенных признаков, указывающих на измену.

Статистика говорит: 40% мужчин и 25% женщин имеют внебрачные связи в определенные промежутки совместной жизни.

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Данный факт заставляет задуматься: как понять, что партнер (муж/жена) изменяет. Психологи назвали 10 распространенных признаков, указывающих на измену, сообщает medikforum.

Признак 1: у партнера изменилось отношение:

Влечение, возникшее на стороне, не всегда означает утрату былой страсти в существующем браке. Зачастую бывает, что любовь вспыхивает с новой силой к мужу или жене. Чем это объясняется, сказать сложно. Впрочем изменение в поведении партнера указывает на возможную измену.

Признак 2: телефон стал менее доступным:

По фильмам и книгам знаем, что изменяющий человек обычно прячет телефон/уходит в соседнюю комнату. Нынешние любовники не так глупы, зашли дальше: стали устанавливать новые настройки, чтобы не видно превью сообщения с телефона, меняют код доступа, хотя его раньше не стояло. Данный признак не говорит, что партнер изменяет. Возможно, человек сейчас узнал о подобных настройках?

Признак 3: идеальные отношения

Многие вещи перестают волновать любовника. Если в паре кто-то изменяет, велика вероятность, что раздражавшие вещи перестанут быть причинами для ссоры. Партнер уже вышел из отношений с психологической стороны и не видит смысла спорить и что-то решать.

Признак 4: меньше разговоров

Разговоры по душам являются неотъемлемой частью гармоничного брака. Если откровенных бесед стало меньше, повод задуматься: не пошел ли партнер налево за разговорами? Впрочем, если подобной связи не существовало, повод задуматься: идеален ли брак?

Признак 5: партнер следит за вашим графиком

Изменяя, человек не хочет оказаться застигнутым врасплох. Он уточняет, когда вы уходите, возвращаетесь, просит предупредить, когда вы скоро приедете домой.

Признак 6: раздражение и злоба

Нервы — вот основной приток эмоций любовника. Супруг обеспокоен, раздражен, злится на простые вопросы, что делал или по какой причине не брал трубку. Возможно, вы действительно надоели партнеру излишними подозрениями, возможно, подозрения абсолютно оправданы.

Признак 7: задумчивость

Партнер, состоящий во внебрачных отношениях, часто погружается, задумчив. Способен сидеть, уставившись в точку, не понимать происходящего вокруг. Подобное поведение не всегда указывает на то, что партнер изменяет. Повод для откровенного разговора он точно навевает.

Признак 8: новое хобби

Появившееся хобби само по себе не является проблемой. Причина, по которой появилось увлечение, может крыться в новой девушке или новом парне. Возникающая дистанция из-за увлечения мужа/жены должна наталкивать на нерадостные мысли.

Признак 9: необоснованные обвинения

Двойная жизнь вынуждает любовника выдвигать подозрения, обвинения. Он считает, что если он смог, то вы тоже способны на подобное.

Признак 10: неосторожный знак

Все тайное становится явным. Любовник часто теряет бдительность. Он оставит знак, возможно, специально. Партнер становится беспечным, когда понимает, что в нынешнем браке человеку нечего терять.