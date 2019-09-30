цей матеріал доступний українською

52-летняя суррогатная мать хочет выносить шестнадцатого ребенка

11:01, 30 сентября 2019
Отношения
187 0
Последний раз Кэрол рожала в апреле 2013 года / фото pixabay.com

Таким образом, она станет старейшей в мире суррогатной матерью, передает The Sun.

Читайте такжеНазваны ненадежные методы контрацепции

У женщины есть два ребенка от первого брака: 29-летняя Стефани и 25-летняя Меган. Также британка стала суррогатной матерью для 13 детей.

Хорлок рассказала, что решила стать суррогатной матерью в 27 лет, когда у нее уже были свои дети. За все эти годы один раз выносила близнецов и два раза — тройняшек.

Отмечается, что есть более пожилые женщины, которые вынашивают детей для своих родственников, однако Кэрол - старейшая суррогатная мать, рожающая детей по контракту за денежное вознаграждение.

Ранее жительница Великобритании стала суррогатной матерью для бесплодной дочери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #беременность