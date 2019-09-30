52-летняя суррогатная мать хочет выносить шестнадцатого ребенка

У женщины есть два ребенка от первого брака.

52-летняя жительница Англии Кэрол Хорлок решила выносить 14-го ребенка для другой семьи.

Таким образом, она станет старейшей в мире суррогатной матерью, передает The Sun.

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У женщины есть два ребенка от первого брака: 29-летняя Стефани и 25-летняя Меган. Также британка стала суррогатной матерью для 13 детей.

Хорлок рассказала, что решила стать суррогатной матерью в 27 лет, когда у нее уже были свои дети. За все эти годы один раз выносила близнецов и два раза — тройняшек.

Отмечается, что есть более пожилые женщины, которые вынашивают детей для своих родственников, однако Кэрол - старейшая суррогатная мать, рожающая детей по контракту за денежное вознаграждение.

Ранее жительница Великобритании стала суррогатной матерью для бесплодной дочери.