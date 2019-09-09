Ученые выяснили, можно ли из-за эпиляции подцепить инфекцию

Есть инфекции, опасность заражения которыми растет, если брить или удалять воском волосы в интимных местах.

Исследование ученых из Университета Огайо (США) показало, что удаление волос из интимной зоны никак не влияет на вероятность заражения гонореей и хламидиозом.

В опросе приняли участие 214 женщин, которые рассказали о своих привычках в эпиляции, и все они сдали тесты на ЗППП. Оказалось, что даже те, кто удаляет волосы в этой области полностью, не рискуют сильнее тех, кто ничего не делает, передает Cosmo.

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Откуда взялась теория о том, что отсутствие волос способствует проникновению инфекции? Одна из причин — во время удаления волосков на коже образуются микротравмы, и патогены попадают в организм.

Тем не менее есть инфекции, опасность заражения которыми растет, если брить или удалять воском волосы в интимных местах. Например, это генитальный герпес. Он передается при контакте «кожа к коже», и многие люди вообще не подозревают о заражении, если инфекция себя не проявляет.

Чтобы снизить вероятность заразиться герпесом, советуют не заниматься сексом в течение суток после эпиляции. Ранки заживут, и проблем не будет.

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