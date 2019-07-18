Ученые выяснили, кто больше возбуждается от просмотра эротики - мужчины или женщины

Выяснилось, как человеческий мозг реагирует на эротику.

Вопреки популярному мнению, сексуальное возбуждение не зависит от пола – эротические изображения вызывают у мужчин и женщин одинаковую реакцию.

Для анализа ученые из Великобритании и Германии отобрали 61 научную статью, передает "Здоровье 24".

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По снимкам МРТ исследователи изучили активность коры больших полушарий мозга 1850 мужчин и женщин. Среди испытуемых были гетеро-, гомо- и бисексуалы разных национальностей, без психических расстройств, средний возраст участников – 29 лет. Во время экспериментов добровольцам показывали эротические фотографии и видео.

Оказалось, что при просмотре эротики у мужчин и женщин сильнее активизируются островковая доля, стриатум, подушка, передняя поясная извилина, средняя затылочная извилина, амигдала, черная субстанция и некоторые другие участки.

Топография зон, где активируются нейроны при раздражении, в большей степени зависит от типа стимула (фото или видео), в меньшей – от сексуальной ориентации. У гетеросексуалов было больше различий в активации левого и правого полушарий, чем у гомосексуалов.

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