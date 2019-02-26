Как пережить измену: советы психологов

Не стоит принимать серьезных решений о вашем будущем сразу после того, как вы узнали об измене.

Если вас все-таки предали, это не повод ставить крест на отношениях. По американской статистике, только 25% предателей бросают партнеров ради связи на стороне.

Универсального рецепта сохранения отношений после неверности нет, но психологи из Техасского университета разработали модель восстановления после измены, которая среди специалистов считается эффективной, передает "Здоровье 24".

Не рубите с плеча

Не стоит принимать серьезных решений относительно вашего будущего сразу после того, как вы узнали об измене. Остыньте несколько дней или даже недель и только после этого определяйтесь, что делать дальше.

Поделитесь своими чувствами с обидчиком

Очень важно, чтобы неверный партнер узнал, какие чувства испытывает тот, кого предали. Психологи рекомендуют партнеру, которого предали, описать свои эмоции в письме и отдать его предателю. Таким образом пострадавшая сторона сможет почувствовать, что ее чувства до сих пор важны, а неверный партнер осознает, какую боль он причинил.

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Обсудите отношения и измену

Поговорите о том, что случилось. Расскажите друг другу о своих ожиданиях от отношений, о том, что вас волнует, обсудите свои мечты и чувства. Пусть неверный партнер расскажет о том, какие моменты подтолкнули его к измене. Это поможет вам достичь взаимопонимания и станет важным шагом к прощению.

Постарайтесь вернуть искру

Попробуйте разнообразить свою сексуальную жизнь с партнером. Очень важно, чтобы ни вы, ни партнер не фиксировались на сравнении секса в отношениях с сексом на стороне.

Пообещайте друг другу больше не изменять

Чтобы предотвратить неверность в будущем, добрых намерений может быть недостаточно. Лучше, чтобы партнеры заключили своеобразный договор.

Ранее счастливые пары рассказали, что делает их отношения долгими и крепкими. В исследовании приняли участие 2,3 тыс. человек.