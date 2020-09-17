Роженица на 31 неделе беременности потеряла ребенка через коронавирус
Во львовской больнице скорой помощи спасают 33-летнюю роженицу, которая из-за осложнений от коронавируса потеряла ребенка.
Читайте также"Вирус стремительно распространяется": в Киеве за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 379 человек, среди них 41 ребенок (карта)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что состояние беременной ухудшилось в конце августа.
«Ее госпитализировали в родильное отделение с подозрением на COVID-19. ПЦР-тест оказался положительным. Диагностировали двухстороннюю пневмонию. На 31 неделе беременности львовянку перевели в реанимацию и подсоединили к аппарату ИВЛ.
Спустя два дня сердце ребенка прекратило биться. Сейчас роженица в стабильно тяжелом состоянии.
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