В прошлом эпидсезоне Украина закупила 542 тыс. доз вакцин против гриппа, при этом было вакцинировано всего 238 тыс. 79 человек.

В Министерстве здравоохранения заявили, что планируют бесплатно вакцинировать от гриппа людей из группы риска.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантинные ограничения и правила, которые были введены из-за COVID-19, оказывают влияние на сдерживание гриппа и подобных заболеваний.

«Однако самым надежным способом не заболеть гриппом является именно вакцинация. И мы призываем всех наших граждан начать делать прививки», - подчеркнул министр.

По словам Степанова, в прошлом эпидсезоне закупили 542 тыс. доз вакцин против гриппа, при этом было вакцинировано 238 тыс. 79 человек.

Министр отметил, что в этом году Минздрав планирует существенно увеличить закупки вакцин против гриппа.

«У нас есть четыре производителя. Все эти вакцины безопасные ... они все преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения ... Кроме того, что эти вакцины будут в свободной продаже, мы также занимаемся тем, чтобы завезти вакцины для вакцинации групп риска за бюджетные средства», - добавил он.

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Автор: Антонина Доломанжи