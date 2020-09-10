Не откладывать прививки из-за пандемии призвал министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Вакцины для календарных прививок есть и они бесплатные - уверяет Степанов.
Если ребенок переболел коронавирусом или был в контакте с больным, необходима консультация семейного врача. Вакцину против гриппа только готовятся закупать. Недуг сезонный и прививку лучше всего сделать осенью, до начала эпидемии.
Также Степанов рекомендовал так называемую прививку против пневмонии - то есть против пневмококковой инфекции. Во время пандемии она приобрела особую актуальность.
По состоянию на сегодня в Украине 145 классов на самоизоляции - это около 5 тысяч детей. Министр считает, что даже те дети, которые ранее переболели на коронавирус, также должны оставаться дома, чтобы предотвратить повторное инфицирование.
Обучение в условиях пандемии в Украине: что известно
- 25 августа на сайте Минздрава обнародовали обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19.
- Согласно рекомендациям, для учащихся 1-4 классов вход и передвижение помещениями учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора.
- В регионах, входящих в «оранжевого» уровня епіднебезпеки, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.
- Проведение занятий в аудиториях разрешено лишь для отдельных классов. Заполненность лекционных залов во время проведения занятий, предусматривающих сочетание нескольких классов, не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учащимися.
- В регионах «оранжевого» уровня наполняемость классов не должна превышать 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. В таких случаях учредитель или руководитель и владелец заведения должны заблаговременно адаптировать график обучения и сформировать группы на время установления соответствующего уровня эпидемической опасности.
- В случае подтверждения COVID-19 у одного из учеников все остальные учащиеся или студенты соответствующей группы признаются нуждающимися в самоизоляции.
- Основной мерой гигиены рук в условиях учебного заведения является их мытье с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом.
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