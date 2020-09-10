Вакцины для календарных прививок есть и они бесплатные - уверяет Степанов.

Не откладывать прививки из-за пандемии призвал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Вакцины для календарных прививок есть и они бесплатные - уверяет Степанов.

Если ребенок переболел коронавирусом или был в контакте с больным, необходима консультация семейного врача. Вакцину против гриппа только готовятся закупать. Недуг сезонный и прививку лучше всего сделать осенью, до начала эпидемии.

Также Степанов рекомендовал так называемую прививку против пневмонии - то есть против пневмококковой инфекции. Во время пандемии она приобрела особую актуальность.

По состоянию на сегодня в Украине 145 классов на самоизоляции - это около 5 тысяч детей. Министр считает, что даже те дети, которые ранее переболели на коронавирус, также должны оставаться дома, чтобы предотвратить повторное инфицирование.

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Автор: Виктория Гордиенко