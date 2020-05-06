В Сумах целую роту патрульных отправили на карантин из-за COVID-19 (видео)

Коронавирус диагностировали у одного из их коллег.

В Сумах из-за коронавируса на карантине оказалась целая рота патрульных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что коронавирус обнаружили у их коллеги-полицейского. После того, как патрульный инфицировался, на коронавирус проверили его коллег. И хотя болезни у них не обнаружили - всех отправили на самоизоляцию.

Тем временем, еще 70 сумчан пошли на изоляцию из-за вспышки коронавируса среди работников магазина. На днях с коронавирусом в больницу попала продавщица, а накануне диагноз подтвердился еще у пяти ее коллег. Магазин продезинфицировали и закрыли на две недели.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.