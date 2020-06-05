В Ривненской области COVID-19 за сутки обнаружили в 35 человек
04:22, 05 июня 2020Страна
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Таким образом в области сейчас 1961 случай заболевания коронавирусом.
REUTERS
В Ривненской области коронавирусом инфицировались еще 35 человек, в возрасте от 3 до 70 лет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
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По его словам, заболели:
- 6 жильцов с м.Ривне;
- 1 – с м. Вараша;
- 1 – с м. Здолбунив;
- 1 – с м. Березно;
- 5 – из Ривненского района (пгт Оржев – 2, села Большой Олексин, Забороль, Жобрин);
- 3 – из Дубенского района (г. Дубно – 2, с. Птича);
- 3 – из Костопольского района (с. Постийне – 2, с. Дюксин);
- 3 – из Острожского района (г. Острог – 2, с. Краев);
- 1 – с Владимирецкого района (пгт Рафаловка);
- 1 – из Сарненского района (с. Ясногорка).
Таким образом в Ривненской области сейчас 1961 случай заболевания COVID-19.
Преодолели недуг уже 1031 житель области. Сегодня выздоровели еще 19 человек из Ривненского, Заречненского районов и г. Ровно.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 40 летальных случаев. В работе лаборатории области остается 138 образцов.
Как сообщал ранее УНИАН, в медучреждениях Ровенской области из-за эпидемии коронавируса уволились 324 медицинских работников.
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