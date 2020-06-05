В Ривненской области COVID-19 за сутки обнаружили в 35 человек

Таким образом в области сейчас 1961 случай заболевания коронавирусом.

В Ривненской области коронавирусом инфицировались еще 35 человек, в возрасте от 3 до 70 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

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По его словам, заболели:

6 жильцов с м.Ривне;

1 – с м. Вараша;

1 – с м. Здолбунив;

1 – с м. Березно;

5 – из Ривненского района (пгт Оржев – 2, села Большой Олексин, Забороль, Жобрин);

3 – из Дубенского района (г. Дубно – 2, с. Птича);

3 – из Костопольского района (с. Постийне – 2, с. Дюксин);

3 – из Острожского района (г. Острог – 2, с. Краев);

1 – с Владимирецкого района (пгт Рафаловка);

1 – из Сарненского района (с. Ясногорка).

Таким образом в Ривненской области сейчас 1961 случай заболевания COVID-19.

Преодолели недуг уже 1031 житель области. Сегодня выздоровели еще 19 человек из Ривненского, Заречненского районов и г. Ровно.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 40 летальных случаев. В работе лаборатории области остается 138 образцов.

Как сообщал ранее УНИАН, в медучреждениях Ровенской области из-за эпидемии коронавируса уволились 324 медицинских работников.

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