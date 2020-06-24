В Минздраве назвали регионы, где за сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19

Это Львовская и Ривненская области, а также город Киев.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

По словам министра, за минувшие сутки было проведено 23 тыс. 7211 тест, из них 13 тысяч 199 - методом ПЦР и 10 тыс. 592- методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 203, Ривненской - 126 и в Киеве - 99", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 июня, в Украине лабораторно подтверждено 39 тыс. 14 случаев COVID-19, за сутки - 940 новых.

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