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В Киеве за сутки резко упало количество инфицированных коронавирусом

12:17, 07 мая 2020
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В Киеве увеличивается общее количество больных коронавирусом \ УНИАН

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 24 человека. Среди них – пять медиков. Один случай – увы, летальный.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже в 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - отметил мэр.

Заболели:

  • 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет
  • 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет
  • 2 мальчика – в возрасте 12 и 13 лет.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса излечились в столице 110 человек.

"Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели – волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя. Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем внедрить первый этап ослабления ограничений", - заявил мэр.

Инфографика УНИАН

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