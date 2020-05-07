В Киеве за сутки резко упало количество инфицированных коронавирусом

В столице выявлено 24 новых случая заболевания против вчерашних 68 случаев.

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 24 человека. Среди них – пять медиков. Один случай – увы, летальный.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже в 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - отметил мэр.

Заболели:

11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет

11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет

2 мальчика – в возрасте 12 и 13 лет.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса излечились в столице 110 человек.

"Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели – волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя. Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем внедрить первый этап ослабления ограничений", - заявил мэр.