Худеем без спортзала: подборка лучших упражнений

УНИАН собрал в сети самые эффективные упражнения для похудения.

Три месяца карантина сказались на физической форме многих украинцев не лучшим образом, а тут еще и наступила пора пляжного отдыха, отпусков и открытой одежды. Сложилась непростая ситуация: спротзалы и фитнес-клубы все еще открываются очень осторожно, а начать худеть хочется уже сейчас.

К счастью, летняя погода и открытые парки значительно упрощают задачу, ведь заниматься спортом можно самостоятельно. УНИАН собрал в сети самые эффективные упражнения для похудения.

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Как правильно худеть

Каждому, кто берется за работу над собой, следует помнить несколько простых принципов похудения.

Так, ключевым условием похудения является дефицит калорий – потерять вес без него просто невозможно. Это значит, что организм на протяжении суток должен получать меньше калорий, чем тратит.

Считается, что оптимальный дефицит калорий для быстрого похудения – 20-30% (но ни в коем случае не больше). Добиться вожделенного дефицита можно с помощью физических упражнений и корректировки рациона питания. Со временем организм адаптируется под новый рацион и снижает метаболизм. В то же время, укрепление мышц и сердечно-сосудистой системы способствует росту потребления калорий.

На скорость похудения при этом влияет целый ряд факторов: возраст, гормональный фон, стресс, физическая развитость и образ жизни. Сегодня диетологи говорят о необходимости достаточно спать и пить много воды, как о важных условиях здорового похудения.

Эксперты считают, что с помощью ежедневных физических нагрузок человек может сжечь лишь 10-30% получаемых калорий. Это значит, что для похудения потребуется, как минимум, ограничить себя в жирной пище и сахаре. Лучшая практика – отказаться от вредных «перекусов» и заменить любимые булочки более здоровой альтернативой – фруктами, курагой, орехами.

Традиционно многие худеющие ищут в сети возможность «убрать жир» с тех или «нелюбимых» частей тела: живота рук, ног, бедер. Эксперты в связи с этим неоднократно указывали на то, что наш организм просто не способен «откачивать» жировые ткани из каких-то конкретных своих частей. Напротив, целенаправленная нагрузка на те или иные группы мышц сделает их визуально больше, и полученный эффект может оказаться полностью противоположным желаемому. Лучше сразу «полюбить себя целиком» и взяться за исправление фигуры, как за комплексный процесс.

УНИАН рекомендует приступать к занятиям спортом только после консультации со специалистами.

Эффективные упражнения для похудения

Кардионагрузки – один из самых надежных способов избавления от лишнего веса. Упражнения на скакалке, велосипед, бег, плавание, даже элементарная пешая прогулка – все это позволит нагрузить сердечно-сосудистую систему и сжечь достойное количество лишних калорий.

Бег трусцой

В умеренных количествах бег оказывает мощное позитивное воздействие на организм: нормализует обмен веществ, ускоряет метаболизм, укрепляет скелетную мускулатуру и повышает иммунитет. Три-четыре пробежки в неделю могут оказать удивительное воздействие на фигуру.

Однако следует помнить, что первые 30-40 минут бега организм предпочитает использовать в качестве источника энергии углеводы, и лишь затем переходит к сжиганию жировых тканей. Считается, что для эффективного похудения пробежка должна длиться не менее 50 минут. Либо пробежку необходимо совмещать с другой физической активностью.

Начинающим бегунам едва ли удастся осилить 40 минут бега: лучше чередовать медленный бег и быструю ходьбу.

Прыжки на скакалке

Прыжки со скакалкой могут стать отличной альтернативой бегу. Выполнение прыжков с среднем темпе на протяжении 20 минут в два-четыре подхода позволит сжечь до 300 килокалорий. Скакалку очень удобно совмещать с другими упражнениями. Она особенно эффективна во время интервальной тренировки.

Велоспорт

Велосипедные прогулки являются не только хорошим способом провести выходные, но и отличным источником кардионагрузки. Час езды позволяет сжечь 600-800 килокалорий. Занятия велоспортом рекомендуется практиковать по меньшей мере 3 раза в неделю.

Упражнения для похудения в домашних условиях

Тем, кто хочет тренироваться дома, стоит обратить внимание на ряд давно зарекомендовавших себя упражнений. Они просты в технике, но заставят хорошо попотеть даже спортсмена.

Берпи

Одно из самых известных и эффективных упражнений. Нагружает все группы мышц и развивает выносливость.

1. Присесть из положения стоя, упереться руками стол

2. Переместить одновременно ноги назад, приняв упор лежа

3. Из упора лежа в прыжке быстро подтянуть ноги к рукам.

4. Подняться на ноги и быстро подпрыгнуть как можно выше, сделав хлопок над головой.

5. Повторять без остановки.

Выполнять берпи следует настолько быстро, насколько позволяет физическая форма, на протяжении короткого периода времени. Новичкам можно делать 4 подхода берпи по 2 минуты каждый. В дальнейшем количество подходов и их время можно увеличивать.

Приседания с прыжком

Приседания с прыжком – простое упражнение, различные вариации которого называют и «лягушкой», и «жабкой». Суть упражнения понятна уже из самого его названия – нужно будет в быстром темпе выполнять приседания и завершать их прыжком вверх или прямо.

1. Стать прямо: тело смотрит вперёд, ноги стоят на несколько сантиметров шире ширины плеч, носки развернуты врозь. Это положение будет исходным.

2. Опуститься в положение присед. Начинать приседать, опустив бедра назад и вниз, согнув колени. Держать грудь в вертикальном положении. Опускаться как можно ниже, сохраняя при этом правильную технику.

3. Выпрыгивать на самой нижней точке приседа, одним резким движением. Приземление нужно выполнять правильно. Подушки ног должны коснуться пола в первую очередь.

Новички могут выполнять 8-10 приседаний в 4 подхода, с дальнейшим увеличением числа повторений.

Джампинг Джек

Простое упражнение из арсенала аэробики, может выполняться с легкими гантелями.

1. Встать ровно, опустив руки вниз.

2. Прыгнуть, расставив ноги в стороны на ширину плеч и подняв руки вверх.

3. Вернуться в исходное положение.

Выполнять повторение с максимальной скоростью в течение определенного периода времени. Новички могут начать с трех минутных подходов с интервалом в минуту.

Планка с фитнес-резинкой

Фитнес-резинка – дешевый и универсальные спортивный инвентарь, который поможет любому худеющему. Существует масса упражнений для резинки. Планка – одно из самых эффективных.

1.Надеть резинку на колени.

2. Встать в планку на вытянутых руках.

3. Разводить ноги в прыжке в обе стороны, несмотря на сопротивление резинки.

Упражнение выполняется с максимально возможной скоростью на протяжении отрезка времени.

Новички могут начать с трех минутных подходов, которые разделены интервалом в минуту отдыха.

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