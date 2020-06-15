Ослабление карантина: в Украине возобновили работу более 80% ресторанов

По данным OpenDataBot, продажи ресторанов выросли до 70% от докарантинных значений.

В Украине сейчас работает 83% ресторанов, которые возобновили свою работу после послабления карантина, а их продажи выросли до 70% от докарантинных значений.

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Об этом сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Согласно сообщению, за 100% аналитики приняли последний день перед началом карантина – 12 марта. Спустя месяц, по состоянию на 12 апреля, в Украине работало только 32% заведений, а их продажи упали до 22%. По состоянию на 12 мая в Украине возобновили работу уже 44% заведений, а их обороты выросли до 32% от докарантинных значений.

Отмечается, что за три месяца карантина прибыль ресторанов сократилась в 3,5 раза.

"Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно концепцию, цены, порции, и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, вероятнее всего смогут выйти на показатели начала 2019 года не раньше следующего года", - приводятся в сообщении слова СЕО компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster Родиона Ерошека.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

С 11 мая Кабинет министров разрешил работу кафе и ресторанов на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами.

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