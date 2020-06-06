В Минздраве будет создано отдельное подразделение по вопросам трансплантации и лечения за границей - министр

Министр здравоохранения Максим Степанов выразил желание, чтобы количество украинцев, которые лечатся за границей, постоянно уменьшалось.

В Министерстве здравоохранения будет создано отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации и лечения пациентов за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга.

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"Вопросам трансплантации и лечения за границей в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание по той новой структуре, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации, вопросами лечения за границей", - сказал он.

Министр отметил, что очень хочет, чтобы количество пациентов, которые лечатся за границей, постоянно уменьшалась, - чтобы они лечились в Украине.

"Чтобы развить именно трансплантацию в Украине. Для этого у нас есть все, главное - есть специалисты, которые способны делать трансплантацию. Надо только построить определенную систему, которая бы позволяла это делать в Украине. Этим сейчас мы и занимаемся", - сказал Степанов.

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