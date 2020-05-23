В Украине установили рекорд по суточному количеству тестов на COVID-19

За сутки проведено 10 248 исследований на коронавирус.

В течение минувших суток в Украине установили новый рекорд по количеству ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом во время брифинга рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, 22 мая украинские лабораторные центры провели 10 248 исследований на коронавирус.

"Это такой наш новый рекорд. Впервые мы превысили десять тысяч исследований методом ПЦР. Мы двигаемся дальше", - подчеркнул Максим Степанов.

Следует заметить, что предыдущий рекорд был установлен 14 мая, когда было проведено 8 996 исследований методом ПЦР.

Ранее УНИАН сообщал, что Минздрав планирует на начало июня выйти на ежедневное количество ПЦР-тестов на коронавирус от 15 до 20 тысяч. Министерство наращивает мощности лабораторных центров.

Как сообщалось, в Украине 23 мая утром число зараженных коронавирусом достигло 20 580. Количество инфицированных за последние сутки выросла 432 человека. От начала пандемии умерло 605 человек. Количество выздоровевших составило уже 6 929.

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