Будут проверять больше людей: в Минздраве анонсировали новый вид тестирования на COVID-19 в Украине

Сейчас в Украине тестируют 7-8 тысяч образцов в сутки методом ПЦР.

В Украине запустят новый вид тестирования на коронавирусную инфекцию – так называемый метод ИФА – иммуноферментный анализ.

Об этом в эфире Украинского радио сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирования в Украине, поскольку ИФА тестирования гораздо доступнее в отличие от ПЦР-тестирования. А это означает и расширение групп, которых надо будет тестировать", – убежден главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

К тому же, Украина увеличит количество приборов, на которых можно делать полимеразно цепную реакцию. "Нас часто упрекают, что Украина мало тестирует. Конечно, мы не тестируем, столько как Германия или США, но учитывая наши мощности, ведь в феврале мы могли тестировать 200-500 образцов. Сейчас мы можем тестировать 10 тысяч образцов в сутки", – говорит Виктор Ляшко.

Сегодня, сообщает главный государственный санитарный врач, в Украине тестируют 7-8 тысяч образцов методом ПЦР. "На выходных мы тестируем по 5 тысяч, люди не обращаются и ждут до понедельника. И я хотел бы призвать при появлении симптомов звонить семейному врачу и в скорую на выходных", – добавил главный санврач.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 мая в Украине было зафиксировано 16 тыс. 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 тыс. 716 пациентов выздоровел.