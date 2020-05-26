В Киеве начали тестировать медиков для определения антител к COVID-19

Сегодня тестами отечественного производителя «Диапроф-Мед» были бесплатно протестированы более 30 сотрудников бригад Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Киеве начали тестирование медицинских работников ИФА-тестами - для определения антител к COVID-19.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

Сегодня тестами отечественного производителя «Диапроф-Мед» были бесплатно протестированы более 30 сотрудников бригад Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«В первую очередь тестируем тех медиков, которые непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Сегодня это «ковидные» бригады «скорых». После них начинаем массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», - рассказала Гинзбург.

По ее словам, планируется в сутки делать около 100 анализов. Также до конца недели будут протестированы ИФА-тестами сотрудники столичных родильных домов, проверять на наличие антител их начали еще 25 мая.

Гинзбург отметила, что ИФА-тестирование незаменимо для выявления тех, кто переболел COVID-19, в том числе бессимптомно. Такой метод позволит лучше понимать истинную статистику заболеваемости среди медицинских работников, качественнее отслеживать распространенность вируса и тому подобное.

Читайте такжеВ Киеве за сутки 58 новых случаев инфицирования COVID-19

«На сегодняшний день в 12 лабораториях коммунальных учреждений здравоохранения есть возможность получать результаты ИФА. Департамент проводит работу с руководителями учреждений, которые, я уверена, заинтересованы в таком тестировании. Потому что речь идет, в первую очередь, о заботе о своих сотрудниках и пациентах», - отметила директор Департамента здравоохранения.

Она также сообщила, что Департамент будет инициировать внесение соответствующих изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян», которые предоставят право городу закупать ИФА-тесты централизованно и обеспечивать ими столичные медучреждения.

Гинзбург напомнила, что столица - лучший регион в Украине по показателю одного из критериев выхода из карантина - охвату жителей ПЦР-тестированием.

«Так, если по требованию Минздрава Украины этот показатель должен быть не ниже 12 на 100 тысяч населения, в столице он в среднем составляет более 40», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 2 тысячи 710 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 58 новых.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram