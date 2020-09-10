Виктория Лях потеряла мужа, а ее дочь тоже заразилась COVID-19.

Отдых в Турции для жителя города Виноградов Закарпатской области завершился смертью, а для его семьи - трагедией. 7 сентября мужчина умер от коронавируса на курорте, куда прилетел вместе с женой и дочерью.

О подробностях трагедии рассказала ТСН.uа жена покойного закарпатца Виктория Лях.

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Перед поездкой семья не делала тесты на COVID-19, ведь не видела в этом потребности, потому что чувствовали себя хорошо. Уже через несколько дней на отдыхе мужчине стало плохо.

"Ни намека на что-то подобное не было. Худо ему стало уже на четвертый день отдыха. Сначала думали, что кондиционер надул, потому что день перед тем так же плохо было мне", - рассказала Виктория Лях.

Женщина говорит, что семья начала принимать лекарства от гриппа, но мужу лучше не становилось.

"Мы принимали лекарства против гриппа. Мне вроде помогли, а мужу — нет. После 3-х дней неудачного лечения и ухудшения самочувствия и после того, как я перестала чувствовать вкусы и запахи, поняла, что же это такое. Мы обратились в местную клинику, чтобы осмотрели и оказали какую-то необходимую медицинскую помощь. Тогда и взяли тест ПЦР, который оказался положительным", - рассказывает Виктория Лях.

К сожалению, мужчину спасти не удалось. 7 сентября в больнице "Анадолу" в результате осложнения от коронавирусной инфекции он умер.

"Сказать, что это горе для нашей семьи — не сказать ничего. Мой Аттила был не только хорошим отцом и идеальным мужем, для которого семейные ценности были всегда на первом месте — он был нашей душой, нашими крыльями за спиной (как я всега шутила над нем) нашей поддержкой и опорой! Он был человеком с бесконечно добрым сердцем и искренними эмоциями!",- рассказала Виктория Лях.

Женщина говорит, что несмотря на плохое самочувствие, у нее коронавирус не обнаружили, а вот у дочки тест на COVID-19 оказался положительным.

"Нам с дочкой сделали тесты, положительный результат показал только у нее, хотя она заболела между нами последняя. Чувствовала себя относительно хорошо", - рассказала Виктория Лях.

Сейчас жена умершего пытается организовать репатриацию мужа на Батькивщину.

Ранее подруга семьи Ирина Гуцол сообщила, что семье Виктории Лях нужны средства на транспортировку тела мужа в Украину. Она отметила, что страховка у мужа была, впрочем, ее срок истек накануне трагедии.

Кроме того, она опубликовала ответ страховой компании, где указывается, что турист вообще не имел расширенной программы страхования на случай COVID-19, поэтому стоимость репатриации они не смогут покрыть.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины отметили, что Консульство Украины в Анталии урегулировало вопрос о транспортировке покойного мужчины в Украину.

"Консульское учреждение находилось в постоянном контакте с близкими умершего, медучреждением и страховой компанией. Консулы обеспечили надлежащее документирование факта смерти нашего соотечественника, оформление необходимых сопроводительных документов, а также урегулированы проблемные вопросы, связанные с репатриацией тела", — ответили в пресс-службе МИД.

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Автор: УНИАН