Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что в случае появления симптомов коронавирусной болезни, семейный врач должен отправить к пациенту мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование, и за это заплатило государство.

Врачи не должны отправлять пациентов с симптомами коронавируса делать тестирование в частных лабораториях

Читайте такжеУченики могут вернуться из самоизоляции только при наличии отрицательного теста на коронавирус (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в случае появления симптомов коронавирусной болезни, семейный врач должен отправить к пациенту мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование.

«ПЦР-тестирование делается людям, имеющим симптомы или признаки коронавирусной болезни. В таком случае обращайтесь к семейному врачу, который должен отправить мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование. Если семейный врач говорит вам, что нужно куда-то поехать и сдать тест, то такой алгоритм не предусмотрен. Семейный врач должен отправить мобильную бригаду к человеку, если он говорит, что у него есть симптомы», - сказал Степанов.

По его словам, государство заплатило за это, и в госбюджете предусмотрены средства на работу мобильных бригад.

«Никакие частные лаборатории. Я акцентирую на этом внимание, потому что мы получаем большое количество обращений граждан, когда вопреки установленным правилам людей куда-то отправляют ждать в очередях», - сказал он.

Министр также отметил, что ПЦР-тестирование должны делать всем без исключения людям, которые попали в больницы с пневмонией.

По состоянию на утро 19 сентября в Украине зарегистрировано 172 тыс. 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 516 летальных, 76 тыс. 754 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 240 новых случаев COVID-19.

Коронавирус: новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Куницкий