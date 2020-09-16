Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской патриархии.
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"Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.
В частности, почетный патриарх Филарет чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской патриархии.
"В ближайшее время Святейший Патриарх Филарет продолжит трудиться на благо Церкви, будет выполнять свое служение предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата и будет совершать богослужения", - говорится в сообщении.
Филарет и коронавирус
- 4 сентября у почетного патриарха ПЦУ Филарета обнаружили COVID-19, он проходил курс лечения в больнице.
- В марте этого года Филарет заявил, что в появлении коронавируса в мире в первую очередь виноваты гомосексуалисты. "Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", – заявил он.
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