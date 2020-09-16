Патриарх чувствует себя хорошо.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской патриархии.

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"Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.

В частности, почетный патриарх Филарет чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской патриархии.

"В ближайшее время Святейший Патриарх Филарет продолжит трудиться на благо Церкви, будет выполнять свое служение предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата и будет совершать богослужения", - говорится в сообщении.

Филарет и коронавирус

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Автор: Виталий Саенко