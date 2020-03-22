Филарет назвал причиной появления коронавируса однополые браки и нарвался на критику

Патриарх считает гомосексуализм злом, за которое "Бог сжег Содом и Гоморру".

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет считает, что в появлении коронавируса в мире в первую очередь виноваты гомосексуалисты.

Читайте такжеВ Бердянске священники УПЦ МП "борются" с коронавирусом "святой водой" (видео)Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью 4 каналу.

По его словам, причиной происходящего сегодня являются однополые браки и греховность людей.

«Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса», – заявил он.

При этом Филарет назвал гомосексуализм злом, за которое «Бог сжег Содом и Гоморру».

Такое заявление патриарха вызвало скандал в социальных сетях, в частности, Филарета обвинили в отсутствии образования, грамотности и распространении глупых идей.

Ранее УНИАН писал, как церкви «борются» с коронавирусом в Украине.