Психолог также рассказала, готовы ли украинцы к вероятному усилению карантина.

Украинцы перестали добросовестно соблюдать правила эпидемиологической безопасности из-за усталости от ограничений.

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Такое мнение высказала психолог Елена Рыхальская в эфире канала "Украина 24".

"Украинцы очень устали. Это народ, который соблюдает правила, но они устали носить маски, мазаться всякими средствами. И я очень часто слышу, к сожалению, что это ни к чему не приведет и лучше переболеть, чем каждый день насиловать себя. Я такое не раз слышала и от клиентов, и просто от окружающих людей. Устали не только украинцы. Я отдыхала в Хорватии, и там масок нет. Топчаны на пляже все заняты. Только если зайти в магазин и в аптеку, — маски. Люди психологически не видят смысла. Социум не объясняет, зачем это", - сказала она.

Психолог рассказала, готовы ли украинцы к вероятному усилению карантина.

"Украинцы послушные, они будут сидеть дома, но будут искать лазейки, как это обойти. Найдут собак, с которыми нужно гулять, или куда-то выезжать, и так далее. С одной стороны, мы законопослушны, с другой — нам хочется жизни", — сказала она.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

Кабинет министров 26 августа продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

21 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

По результатам пересмотра карантинного зонирования было решено исключить Киев из оранжевой зоны.

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Автор: Андрей Василюк