В Украине на сегодня зафиксировано 11 тыс. 968 новых случаев COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что для получения медицинской помощи пациенту с COVID-19 не обязательно нужно иметь декларацию с семейным врачом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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«Вчера вступило в действие постановление правительства, которое вносит определенные изменения в процесс предоставления медицинской помощи. Поднята капитационная ставка (размер оплаты за оказание медицинской помощи одному пациенту в течение определенного периода - УНИАН) семейным врачам. Она составляла на одного больного 600 грн, начиная с 1 ноября до конца года она будет составлять 651 грн», - заявил министр.

Также, по словам Степанова, в этом постановлении есть еще одно важное изменение в процессе предоставления помощи пациенту с COVID-19: «Если у вас нет семейного врача и вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория, семейные врачи предоставить эту медицинскую помощь, даже если у вас нет соответствующей декларации».

Кроме того, в связи с тем, что в Украине не хватает медицинских работников, врачей определенных специальностей для оказания помощи больным COVID-19, теперь не обязательно включать в бригаду врача-анестезиолога, как это было раньше, теперь разрешено формировать соответствующие бригады из врачей других специальностей.

«Сейчас все наши врачи, все наши медицинские работники, независимо от своей специальности, они все находятся на передовой и борются с этой коронавирусной болезнью», - подчеркнул министр.

В Украине по состоянию на 17 ноября зафиксировано 11 тыс. 968 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров