В Ивано-Франковске несколько человек повторно заболели COVID-19 – мэр

Сейчас в городе зафиксировано 356 случаев коронавируса, из них 28 летальных.

В Ивано-Франковске несколько человек повторно заболели COVID-19.

Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Читайте такжеВ Британии вот коронавируса умерла украинка

Он подчеркнул, что в городе уже зафиксировано 356 случаев коронавируса, из них 28 летальных.

По словам Марцинкива, анализы для ПЦР-исследований взяты еще у двух умерших, поэтому не исключено, что количество летальных случаев может возрасти до 30 человек.

Мэр отметил, что 133 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели.

«Однако есть плохая информация, что несколько человек из нашего города повторно заболели коронавирусом. Есть уже их ПЦР-реакции и они положительные, а до этого люди успели выздороветь. Это тревожная тенденция», - отметил Марцинкив, не уточнив, сколько именно людей заразились повторно.

Он сообщил, что эти случаи врачи будут детально анализировать.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 (+13 за сутки) летальных, 5632 (+356) пациенты выздоровели.