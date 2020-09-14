Врач объяснила, что когда в окружающей среде циркулируют несколько вирусов, "побеждает" более новый.

Болеющий гриппом человек, по словам вирусолога, доктора медицинских наук Аллы Мироненко, не может заразиться коронавирусом, так как между вирусами происходит "конкуренция".

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Об этом она заявила в эфире Obozrevatel TV. Мироненко отметила, что в одну клетку обычно не попадают оба вируса.

"В одну клетку обычно не попадают оба вируса, потому что когда человек инфицирован, выделяется защитный белок интерферон, который не пускает другие вирусы", – сказала вирусолог.

Врач объяснила, что когда в окружающей среде циркулируют несколько вирусов, "побеждает" более новый, а более новый для нас не грипп.

Мироненко рассказала, что и грипп, и COVID-19 поражают одни и те же органы – дыхательные пути и легкие. Поэтому осенью может происходить "конкуренция вирусов" за эти локации в организме человека.

При этом вирусолог подчеркнула, что заболевание гриппом является довольно условной защитой от коронавируса: грипп тоже может привести к смерти.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся к сезону гриппа, поэтому решили разработать тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или коронавирусом.

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Автор: УНИАН