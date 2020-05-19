В результате реформы украинские психиатрические больницы недополучают 50-80% финансирования - Минздрав

В Минздраве завершают расчеты для корректировки второго этапа реформы и финансирования специализированных учреждений, в частности психбольниц.

В результате реформы украинские психиатрические больницы недополучает 50-80% финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы журналистов.

"Психиатрическая служба оказалась под наибольшей угрозой, как и противотуберкулезная служба, во время имплементации так называемого второго этапа реформы. Недофинансирование огромное. По моему мнению, исходя из заложенных цифр, в том числе на тарифы без учета особенностей оказания психиатрической помощи, реформа поставила под угрозу уничтожения психиатрической службы. Самое страшное - это то, что у нас во многих психиатрических больницах есть около 22 тыс. больных, у которых хронические психические заболевания, то есть люди, определенное количество которых уже потеряли социальные связи и должны находиться под наблюдением медицинских работников...", - заявил министр.

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По словам Степанова, недофинансирование многих специализированных психбольниц составляет от 50% до 80% по сравнению с прошлым годом, что может привести к закрытию многих из них.

"Конечно, наша психиатрическая служба нуждается в реформировании, конечно, мы хотим иметь совершенно другую как медицину, так и психиатрическую службу, но это реформирование должно происходить по достаточно четким критериям и по четкому плану и расчетам. Всего этого не было сделано ни по психиатрическим больницам, ни по многим противотуберкулезным диспансерам, ни по многим инфекционным больницам. Не были учтены и особенности районных больниц, особенности тех районов, в которых они находятся. Все это было сделано наспех...", - считает министр.

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Он напомнил, что в результате анализа Минздравом второго этапа медицинской реформы стало понятно, что система реформирования требует серьезных корректировок, чтобы предотвратить закрытие специализированных больниц или увольнение медицинских работников.

"Сейчас мы уже заканчиваем расчеты того, каким образом будем финансировать, в том числе психиатрические больницы, чтобы они не закрылись, чтобы наши медицинские работники не были уволены, и чтобы они наконец получили четкий план и механизм реформирования психиатрической службы", - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве уверяют, что на днях все регионы выплатят за март 300% надбавки врачам.