Степанов выступает против закрытия больниц в Украине
11:55, 11 июля 2020Страна
67 0
По его словам, Минздрав будет перепрофилировать определенные медучреждения, но не закрывать.
Максим Степанов выступает против закрытия больниц в Украине / фото photo-finish.ru
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступает категорически против закрытия больниц в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.
Читайте такжеИз 25 тысяч коек для пациентов с COVID-19 в больницах "первой волны" занято всего 4 тысячи - Минздрав
«Я категорический противник закрытия любых больниц. Да, мы будем их перепрофилировать, да, мы будем с ними согласовывать планы развития, но 100-процентно не закрывать», - заверил Степанов.
Как сообщал УНИАН, Максим Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривень.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter