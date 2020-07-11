Степанов выступает против закрытия больниц в Украине

По его словам, Минздрав будет перепрофилировать определенные медучреждения, но не закрывать.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступает категорически против закрытия больниц в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

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«Я категорический противник закрытия любых больниц. Да, мы будем их перепрофилировать, да, мы будем с ними согласовывать планы развития, но 100-процентно не закрывать», - заверил Степанов.

Как сообщал УНИАН, Максим Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривень.

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