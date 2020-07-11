Степанов озвучил размер будущей минимальной зарплаты врачам

Министр отметил, что с 1 сентября предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3500 гривень.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривень.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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«Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать с 20-25 тысяч гривень, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить», - сказал Степанов.

Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3500 гривень.

«Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель «скорой» не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг», - добавил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил о повышении уровня минимальной зарплаты. По его мнению, рост минимальной зарплаты будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию и поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму.

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